Triberg Einblicke ins "Honigland Ungarn"

Die hauptsächlichen Honigpflanzen sind Raps, Akazien und Sonnenblumen. Manche ungarische Imker wandern mit ihren Völkern in Gegenden, wo diese Pflanzen gehäuft vorkommen, andere wohnen in solchen Gebieten und finden dies nicht für nötig. Bienenhäuser wie im Schwarzwald sind in Ungarn unbekannt. Die Beuten stehen in schnurgeraden Reihen am Waldrand oder auf freier Wiese zu Hunderten nebeneinander, und doch verirren sich die Tierchen nicht: ein aufregendes Erlebnis, an Sonnentagen das Schwirren zu beobachten. Dass bei solchen Mengen die Arbeit des Imkers höchst rationell verlaufen muss, ist selbstverständlich.

Die Fütterung geht über ein Leitungssystem, der Honigraum wird im Spätsommer ausgeblasen. Sehr anschaulich wurde die Herstellung der Mittelwände, die die Bienen zu Waben ausbauen, vorgeführt. Das Material, das Altwabenwachs, wird auf 130 Grad erhitzt, zu Klumpen gegossen, erneut zweimal erhitzt, zu Flächen geformt und auf Rollen abgewickelt. Fertig!

Eine Überraschung für die Imker war, dass in Ungarn die Wachsmotten, eine hierzulande gar nicht beliebte Tierart, zu Heilzwecken verkauft wird. Von welcher Krankheit durch ihre Verwendung die Patienten geheilt werden, zerigte der Film jedoch nicht.