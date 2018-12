Triberg Ein Triberger ganz in seinem Element

Triberg/Köln. Für Schwarz persönlich war die zweite Teilnahme beim Supertalent auf jeden Fall ein Erfolg. Erstmals seit seinem Unfall, bei dem ihm ein pyrotechnischer Effekt in der Hand explodierte, wagte sich Hannes Schwarz (Künstlernahme: Saraph) wieder an diesen Effekt. Und überwand damit sein Trauma.

Mit Spannung verfolgten am Samstagabend nicht nur Millionen Zuschauer die Show an den Bildschirmen zu Hause. Eine Gruppe ausgewählter Triberger, die jeweils in besonderem Bezug zu Hannes Schwarz stehen, durfte die Show live im Studio in Köln erleben.

Nächster Auftritt beim Weihnachtszauber