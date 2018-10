Triberg Ein prüfender Blick in das Honigglas

Honig ist ein sehr wertvolles Lebensmittel mit beinahe unglaublichen Inhaltsstoffen. Damit das süße Erzeugnis der Honigbiene aber auch bekömmlich bleibt, braucht es ein Mindestmaß an Hygiene, das der Imker zu beachten hat.

Triberg. Im Grunde nehme man den kleinen Insekten ihre Wintervorräte ab. Daher müssten sie als Ersatz zugefüttert werden mit dickem Zuckerwasser, das für die wehrhaften Hautflügler eigentlich sowieso ein besseres Winterfutter darstellt – es enthält praktisch keine Mineralien, die den Darm unserer Biene stark belasten würden – was im Winter tragisch sein könne, da dies die Biene dazu zwinge, des Öfteren einen so genannten Reinigungsflug zu unternehmen, was bei sehr niedrigen Temperaturen nicht so recht gelingen will.

Daher gelte es, den Bienen vor allem die Tannen- oder Fichten, respektive allgemein die Waldhonige abzunehmen, da diese besonders stark mineralisiert seien. Eigentlich wäre es für viele Jungimker wichtig gewesen, vor der Honigentnahme zu wissen, auf was man achten muss: Sauberkeit im Umgang mit den Waben und vor allem dem ausgeschleuderten Honig sind enorm wichtig. "Eigentlich finden Hygienekurse in den Imkerschulen in Heidelberg und Oberentersbach statt; aber die beiden Schulen sind von den Massen an jungen Imkern völlig überfordert worden", klärte der Kreisvorsitzende des Schwarzwald-Baar-Kreises, Bernd Möller auf. Da er die notwendigen Fachkenntnisse besitzt, wurde er von Helmut Finkbeiner, dem Kursleiter des Jungimker-Kurses in Triberg gebeten, die Schulung vor Ort im Hotel Bären durchzuführen.