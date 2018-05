Triberg Drogendelikte nehmen zu

Der Triberger Postenführer Hauptkommissar Gunter Feis legte im Gemeinderat Triberg die aktuellen Zahlen für das vergangene Jahr vor und erläuterte dem Gremium die Kriminalstatistik. Krankheitsbedingt konnte der Erste Polizeihauptkommissar Udo Littwin vom Polizeirevier St. Georgen den Termin nicht wahrnehmen.

Triberg. Wie in den Vorjahren ging es vom Land (Häufigkeitsziffer HZ 5295, Vorjahr 5599 Straftaten je 100 000 Einwohner) mit insgesamt 579 953 Straftaten (was einen Rückgang von 54,8 Prozent bedeutet) zum Regierungsbezirk Freiburg (137 949 Straftaten, Häufigkeitsziffer 6159 gegenüber 6433 im Vorjahr). 28816 Straftaten (HZ 3645, Vorjahr 3927, Rückgang 6,9 Prozent) im Bereich des Polizeipräsidiums Tuttlingen standen im Landkreis eine Häufigkeitsziffer von 4103, Vorjahr 4311 gegenüber, mithin ein Rückgang von 5,1 Prozent.

Innerhalb des Polizeireviers St. Georgen mit 1066 sogenannten echten Straftaten (Vorjahr 1242) betrug der Rückgang insgesamt 13,4 Prozent. Den Spitzenplatz belegte dabei wieder einmal die Wasserfallstadt, trotz eines Rückgangs von 205 auf 195 Straftaten, was ein Minus von 4,9 Prozent bedeutet. Hier könne man sicher davon ausgehen, dass viele Taten auf die Menschenmassen zurück gingen, die als Besucher Tag für Tag kommen, gab Bürgermeister Gallus Strobel zu bedenken. Immerhin aber betrug die Aufklärungsquote in Triberg 72,8 Prozent, was ein ausgesprochener Spitzenwert sei.