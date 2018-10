Triberg Die Premiere für "De Hämme"

Die Kulturmontage im Schwarzwaldmuseum sind vorbei. Nichtsdestotrotz gibt es einige Veranstaltungen in der Herbst- und Winterzeit. Und so überrascht am 26. Oktober Museumsleiterin Angelika Offenburger die kulturell Interessierten mit einem kabarettistischen Bonbon: mit Helmut Dold.

Triberg. Der 60-jährige Helmut Dold, der aus Lahr-Kuhbach stammt und unter seinem Künstlernamen "De Hämme" auftritt, ist in der Kleinkunstszene längst kein Unbekannter mehr. Mag sein, dass dieser Name in der Wasserfallstadt (noch) nicht jedem geläufig sein dürfte, doch das wird sich mit Sicherheit nach seinem Auftritt im Kurt-Niemuth-Raum des Schwarzwaldmuseums ändern. Seit vielen Jahren begeistert der Trompeter, Entertainer und Sänger Helmut "De Hämme" sein Publikum im schönen Badnerland.

Der äußerst vielseitige Künstler, der mit seiner "Badisch-Alemannischen Unterhaltung vom Feinsten" seit Jahren die Leute begeistert, hat speziell für seinen Auftritt im Schwarzwaldmuseum den Namen seiner Veranstaltung, nämlich "De Hämme im Heimatmuseum in Triberg", angepasst.