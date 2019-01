Triberg Autokratzer machen Stadt unsicher

An vier auf dem Parkplatz der Gaststätte Hirzwald geparkten Wagen wurden sämtliche Reifen zerstochen. Es entstand Sachschaden von rund 2150 Euro.

An vier bei der Gaststätte Bären in der Hauptstraße 14 abgestellten Autos und einem Anhänger wurden ebenfalls die Reifen zerstochen. Außerdem wurde der Lack zerkratzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2300 Euro.

Auch bei einem an der Hauptstraße auf Höhe der Hausnummer 23 geparkten Auto wurden die Reifen zerstochen. Zudem wurde auch dieses Auto stark zerkratzt. Auch an diesem Auto entstand ein beträchtlicher Sachschaden, wie die Polizei mitteilt.