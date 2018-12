Triberg "Aufregung in Bethlehem" – Kinder verkörpern Heilige Familie

Triberg. "Aufregung in Bethlehem" lautete in diesem Jahr der Titel des Krippenspiels, das in der Wasserfallstadt bereits traditionell zur Krippenfeier für Kinder am Nachmittag des heiligen Abends in der Stadtkirche dazugehört. Selten so voll wie an diesem Nachmittag war dann auch das Gotteshaus, vorwiegend junge Familien waren zu der gottesdienstlichen Feier gekommen, die Gemeindereferentin Birgit Kurzbach leitete.

Nach ihrer Einführung, die an den Kern der Weihnachtsbotschaft erinnerte, trug die Gemeindereferentin die Geburtserzählung aus dem Lukasevangelium vor, die danach auch die zehn Akteure des Krippenspiels aufnahmen.

Der von Erzählerin Julia Kieser vorgelesene Text, der in die Handlung des Spiels einführte, griff am Anfang die berühmte Festankündigung aus dem römischen Martyrologium auf und leitete den Blick der Gottesdienstbesucher zunächst nach Nazareth, wo helle Aufregung über den Erlass Octavianus Augustus‘ herrschte. Denn nicht nur Josef sollte in die Heimatstadt seiner Väter, Bethlehem, ziehen, sondern auch seine hochschwangere Verlobte Maria musste die beschwerliche Reise auf sich nehmen. Doch auch in Bethlehem hatte die von Cassandra Thaesler und Moritz Datzmann verkörperte heilige Familie wenig Glück. Denn es gab nur noch einen Platz in einem Stall, den ihnen die Wirtin Leonie Vaas zur Verfügung stellte. "Dort gebar Maria ihren Sohn", schilderte Julia Kieser, die zwischen den Texten der jungen Schauspieler immer wieder Texte vorlas, die das Geschehen erklärten.