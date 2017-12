Triberg Auf den Wegen der sinfonischen Blasmusik

Unter der Leitung von Jugenddirigent Simon Wiesenbach eröffnet die Jugendkapelle den musikalischen Abend. Die jungen Musiker zeigen bei den Stücken "The Lord of the Dance", "Nessaja from Tabaluga", "Sofia" und "Beach Boys on Stage" ihr Können.

Nach einer kurzen Umbaupause mit Losverkauf werden dann die Musikerinnen und Musiker der Trachtenkapelle die Bühne in der Festhalle Nußbach betreten und mit dem Stück "In all its Glory" ihren Teil des Abends eröffnen.

Der Komponist James Swearingen blickt in diesem Stück auf Mutter Erde und beschreibt deren Schönheit. Mit der "First Suite in Es" von Gustav Holst beschreitet die Trachtenkapelle die Wege der sinfonischen Blasmusik. Die drei Sätze "Chaconne", "Intermezzo" und "March" sind geprägt von Melodien, die sich durch das gesamte Orchester ziehen und flotte Tempi in hohen Lagen für die Bläser. Die darauffolgende vierteilige Suite "Rikudim" (hebräisch für tanzen) von Jan vand der Roost besteht aus von der jüdischen Musik inspirierten Tänzen. Durch den Gebrauch von orientalisch anmutenden Tonintervallen und unregelmäßigen Taktarten verschmelzen in dieser Musik einerseits ein Hauch Melancholie und andererseits spezifisch jüdische Elemente miteinander.