Triberg Ärger über unangekündigten Baubeginn

Stadtrat Bernhard Fehrenbach (FWV) verlor in der Gemeinderatssitzung am Mittwoch unter Punkt Anfragen einen Satz zum geplanten Spatenstich in Sachen Breitband am Montag, 12. November, für den Bürgermeister Strobel in der Sitzung warb. Wie Fehrenbach bemerkte, habe dieser im Bereich Rohrbacher Straße und den Nebenstraßen bereits stattgefunden. "Es wäre zu schön gewesen, wenn man davon im Vorfeld erfahren hätte", so Fehrenbach. Den Satz, es hätte ein "Anlieger-Schreiben" gegeben, könne er nicht stehen lassen – einige Anwohner hätten keines erhalten und so seien sie von den Bauarbeiten überrascht worden.

Am Freitag informierte die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung: "Jetzt geht’s los! Der Breitbandausbau in Triberg läuft!". Die vom Zweckverband Breitband Schwarzwald-Baar beauftragte Firma KTS Bauunternehmung habe bereits mit den ersten Arbeiten im Bereich Geutsche begonnen. Durch das gute Vorankommen sei damit zu rechnen, dass in den Kalenderwochen 46/47 die Arbeiten im Eichendorffweg/Ringmauerweg aufgenommen werden können. Von Seiten der Firma werde in den nächsten Tagen Kontakt zu den Ansprechpartnern aufgenommen und die Punkte der Übergänge auf die Grundstücke besprochen.

Wer bislang keine Entscheidung zum Breitbandanschluss getroffen hat, hat hierzu nochmals Gelegenheit. Er kann sich mit dem Zweckverband in Verbindung setzten. Die Stadt Triberg bittet die Bürger um Verständnis und Rücksicht für die entstehenden Baustellen und Einschränkungen.