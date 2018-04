Triberg 44 goldene Abzeichen für Erich Schwarz

Triberg ist sportlich fit, das beweist die große Zahl an Sportabzeichen, die Elisabeth Wallishauser beim Mach-Mit-Tag des Turnvereins Triberg verteilen konnte. Man müsse nicht Mitglied beim TV sein, hebt sie hervor.

Triberg. Freizeitsportler jeden Alters hatten die Möglichkeit, das Sportabzeichen zu erwerben. War man früher genötigt, zunächst das Abzeichen in Bronze, dann in Silber und letztendlich in Gold zu erwerben, sieht das heute anders aus. Wer von seinen Leistungen her Gold im ersten Anlauf schafft, bekommt auch Gold.

"Ab Mitte Mai gibt es nun wieder Gelegenheit, mitzumachen: freitags ab 18 Uhr auf dem Sportplatz. Für Kindern gibt es eine Übungsstunde am Montag, Schulkinder könnten das Sportabzeichen auch im Rahmen der Bundesjugendspiele erwerben", so Elisabeth Wallishauser gegenüber unserer Zeitung.