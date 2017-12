Triberg 245 Jahre Betriebszugehörigkeit verbucht

Björn Tränkle betonte in seiner Rede die Wichtigkeit langjähriger Mitarbeiter für den Unternehmenserfolg in einem immer dynamischeren Marktumfeld. Die Geehrten hätten es immer verstanden, sich an die neusten Markt- und Kundenanforderungen zu adaptieren und gleichzeitig ihren großen Wissensschatz in die tägliche Arbeit mit einfließen zu lassen.