Triberg 1800 Euro kommen für den Krebsverband zusammen

Triberg. Mit der versprochenen Spende an den Krebsverband Baden-Württemberg wurde nun die vierte Auflage des Triberger Wasserfall-Laufs endgültig beendet. Über einen Betrag von 1800 Euro darf sich der Krebsverband in diesem Jahr freuen, der heuer auch beim Lauf am 22. September präsent war.

Stefan Bartmer-Freund, kaufmännischer Leiter der Triberger Asklepios-Klinik, Stadtmarketingleiter Nikolaus Arnold als Vertreter der Stadt Triberg, Andrea Mickeleit vom Turnverein und Rolf Kürner von der Skizunft trafen sich, um ihre Teile der Spendensumme zusammenzuwerfen. Und um zugleich einen möglichen Termin im kommenden Jahr für die fünfte Auflage des relativ kurzen, aber knackigen Berglaufes zu finden, denn dieser Lauf steht für alle außer Zweifel.

Bei der Wahl des Termins gilt es aber, ein Auge auf läuferische Termine zu haben, denn beispielsweise die Denzer-Serie zieht viele gute Läufer ab. Was sich aber generell in diesem Jahr als nicht furchtbar dramatisch erwiesen hatte – fehlende Spitzenläufer wurden mehr als ersetzt durch Teilnehmer aus der Klinik, sodass letztendlich sogar ein neuer Teilnehmerrekord erzielt werden konnte. 189 Starter sorgten für eine Rekordbeteiligung – alleine aus Patientenkreisen der Asklepios-Klinik waren rund 110 Frauen und Männer dabei, der eine oder andere sogar auf der Langstrecke.