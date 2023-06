1 Tattoos können wunderschön aussehen. Foto: dpa/Sebastian Willnow

Am 28. Juni ist „Tag des Piercings". Aus diesem Grund haben wir nachgefragt, wie es so um die Beliebtheit von Piercings und Tattoos in Rottweil steht. Hinter manch einem Wunsch steht eine besonders bewegende Geschichte.









Die meisten Piercings seien nach wie vor an den Ohren, berichtet Patrick Kühnl, Geschäftsführer des Rottweiler Tattoostudios Little Fat Dog, wo auch Piercings gemacht werden. Allerdings nehme der Trend zu anderen, auch intimeren Stellen zu. Bei Tattoos würde meist mit Oberarm und Unterarm angefangen, bei vielen mit dem Wunsch, den kompletten Arm einzudecken. Kleine Tattoos seien ebenso gefragt, darunter häufig ein Herz am Fuß, ein Anker am Handgelenk, das Unendlich-Zeichen oder ein Datum.