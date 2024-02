Trauriger Jahrestag: Die Lahrer Ukraine-Hilfe berichtet über das Leid im Kriegsgebiet

1 Zerstörte Häuser prägen das Bild vieler ukrainischer Städte wie hier in Borodjanka,eine Kleinstadt nordwestlich von Kiew. Foto: Pirmin Styrnol

Der russische Überfall auf die Ukraine jährt sich heute zum zweiten Mal. Die Ehrenamtlichen von „Lahr hilft“ organisieren aus diesem Anlass einen Spendentag. Im Gespräch mit unserer Redaktion schildert Vorsitzender Pirmin Styrnol die Lage vor Ort und erklärt, warum Zuhören so wichtig ist.









Sie gehörten zu den ersten, die nach dem russischen Überfall auf die Ukraine am 24. Februar 2022 gezielt Hilfsgüter ins Krisengebiet schickten. Auch zwei Jahre später sind sie immer noch aktiv, wenngleich sich die Art der Hilfe stark verändert hat. Die Mitglieder von „Lahr hilft“ möchten den Menschen am heutigen Samstag bei einer großen Spendenaktion das Leid der Ukrainer in Erinnerung rufen.