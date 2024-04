Während in den Schaufenstern die Waren glitzern und unweit des Konzils das Studenten- und Gastronomieleben pulsiert, senkt sich langsam die Nacht über Konstanz. Vom Hafen aus ziehen Nebelschwaden durch die mittelalterlichen Gassen, die feuchte Kälte dringt einem durch Mark und Bein. Man will nur noch eines: sich zu Hause verkriechen. Einen hingegen zieht es gerade jetzt in die Altstadt ...