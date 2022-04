1 Einen guten Start hatte Arianit Krasniqi (zweiter von Links) und wurde dabei von seiner Familie um Vater Agim (rechts) und Bruder Ardian (links) in Sofia unterstützt. Der Boxer des BSV Rottweil schied allerdings etwas unglücklich vorzeitig aus. Foto: Rohde

Der Traum ist vorbei: Arianit Krasniqi ist auf den Spuren seines Onkels Luan Krasniqi im Viertelfinale gescheitert und unglücklich ausgeschieden.















Zwei Ringauftritte in Sofia - ein Sieg. Was den einstigen Weltklasse-Boxer Luan Krasniqi in den 1990er-Jahren ganz nach oben führte, bietet sich nun seinem Neffen in der Zukunft, der EM-Titel ist greifbar nahe gewesen. Doch es hat für das Nachwuchstalent noch nicht gereicht.

Experten sehen Potenzial

Der Boxer des BSV Rottweil kann zukünftig international für Furore sorgen und ein ganz Großer werden, darüber sind sich Experten aufgrund des großen Potenzials des Rottweilers sicher. Bei der U19-Europameisterschaft im bulgarischen Sofia sorgt er über Ostern für die ersten Highlights und verpasste unverdient das Halbfinale. Seinen ersten Auftritt hatte der 18-Jährige am Ostersamstag gegen den Iren David Joseph McDonagh, den er nach einer starken Leistung verdient nach Punkten klar besiegte.

Engländer stärkster Gegner

In der zweiten Runde traf Arianit Krasniqi am Ostermontag in auf den Engländer Thomas Damar. Den britischen Meister besiegte er im März erst vor einigen Wochen in Schwerin beim Vier-Nationen-Turnier. Ardian Krasniqi, der seinen Bruder mitbetreute, sah den Engländer "als den schwersten Gegner auf dem Weg zu einem möglichen EM-Titel an." Mit harten Schlägen, mehreren Salven wie ein Trommelfeuer an Treffern zermürbte er den Gegner Runde um Runde – doch als Sieger ging der Engländer aus dem Ring.

Krasniqi setzt mehr Treffer

"Aus meiner Sicht war mein Bruder besser, mit der Mehrzahl an Treffern. Das Urteil hätte auch anders aussehen können", so Ardian Krasniqi etwas traurig über das Ausscheiden von Arianit. Der Rottweiler war einer von ursprünglich zwölf Startern in der Schwergewichtsklasse. In Zukunft dürfte er bei seinem Potenzial und der nachhaltigen Entwicklung noch weitere Chancen bekommen internationale Titel in der U19- oder U21-Klasse zu erringen.