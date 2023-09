Trauerfeier in Pforzheim

8 Gäste waren unter anderem: Arthur Abraham (ehemaliger Boxweltmeister, links), Ulli Wegner (Trainer, Vierter von links), Markus Bott (Ex-Boxweltmeister, Fünfter von links), Maria Weller, Wilfried Sauerland (Promoter, Fünfter von rechts) mit seiner Frau Jochi, Marco Huck (Ex-Boxweltmeister, Dritter von rechts), Luca Cinqueoncie, Junioren-Weltmeister (rechts). Foto: Andreas Reiner

Im kleinen Kreis nehmen einstige Größen des deutschen Boxsports in Pforzheim Abschied von René Weller. Der ehemalige Box-Europameister war am 22. August im Alter von 69 Jahren gestorben.









Es ist, das spürt jeder im Raum des Pforzheimer Bestattungshauses, eine unglaublich schwierige Situation für Maria Weller. Fast zehn Jahre lang hat sie ihren an Demenz erkrankten Mann, den einst weltbekannten Profiboxer René Weller, aufopferungsvoll gepflegt. Sie hat viel Kraft investiert, sein Andenken schon zu Lebzeiten zu pflegen. Nun muss sie an diesem Freitag endgültig Abschied nehmen. Am 22. August ist Weller nach langer Krankheit im Alter von 69 Jahren gestorben.