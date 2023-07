Frank Jenter war stets engagiert, hilfsbereit und immer zur Stelle, wenn er gebraucht wurde. Anfang Juli starb er völlig unerwartet mit 48 Jahren. Der TV Weilstetten trauert um eine feste Größe des Vereins.

Jenter hat von Kindesbeinen an beim TV Weilstetten Handball gespielt – ab der D-Jugend durchlief er alle Jugendteams des Vereins. Schon früh wurde sein Talent als Torhüter erkannt und gefördert.

Großer Rückhalt und Leistungsträger

Als Jugendspieler schaffte er den Sprung in die Württembergische Auswahl und bekam dafür 1994 die Leistungsnadel in Silber des Handballverband Württemberg (HVW). Im Aktivenbereich konnte Jenter einige Erfahrungen im Oberligakader sammeln, wurde dann jedoch bereits als junger Spieler ein großer Rückhalt und Leistungsträger in der damaligen zweiten Männermannschaft.

Maßgeblich beteiligt war er auch am Aufstieg in die Landesliga – und auch daran, dass man sich in dieser Liga als feste Größe etabliert hat.

Frank Jenter gab sein Fachwissen als Torwart und Co-Trainer weiter

Nach Beendigung seiner aktiven Karriere war er weiter eine wichtige Stütze im Verein. Er gab unter anderem sein Fachwissen als Torwart und Co-Trainer weiter, wovon der Verein enorm profitierte: Unter seiner Regie als Spielwart Männer ging es für die Füchse von der Landesliga bis in die Oberliga, also die 4. Liga in Deutschland hoch.

Dazu war Jenter dem Verein auch abseits des Spielfeldes sehr verbunden: Seit 2001, also 22 Jahre lang, war er unter anderem als Beisitzer im Hauptausschuss des TVW in Funktionärsfunktion aktiv am Vereinsgeschehen beteiligt.

Die Musik war seine zweite große Leidenschaft

Die vielen erhaltenen Ehrungen wie etwa die WLSB-Ehrennadel in Silber und zahlreiche Vereinsehrungen sind ein Beweis für sein großes Engagement.

Neben dem Handball war die Musik seine zweite große Leidenschaft. Frank Jenter war von 1984 bis 2016 aktiver Musikant des Musikvereins Weilstetten. Als passives Mitglied hat er danach auch weiterhin die Veranstaltungen des MVW besucht und dabei seine Tochter in der Jugendkapelle unterstützt.

Der TVW und der MVW werden Jenter, besser bekannt als Franko, stets in guter Erinnerung behalten und ihm ein ehrendes Andenken bewahren.