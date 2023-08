Der Abteilungskommandant aus Schenkenzell, Christian Himmelsbach, ist am Sonntag im Alter von nur 34 Jahren gestorben.

Seit 2021 war er Abteilungskommandant der Feuerwehr Schenkenzell, davor ihr Jugendwart. Hauptberuflich war er Elektroniker Automatisierungstechnik bei einem Unternehmen in Lossburg. Christian Himmelsbach hinterlässt drei Geschwister und seine Eltern. „Christian war total engagiert und hat sich sehr gut in seine neue Aufgabe bei der Feuerwehr reingeschafft“, erklärte Feuerwehrkommandant Andreas Haag. „Wir sind alle geschockt und müssen das erst mal verkraften“, fügte Haag im Namen aller Kameraden hinzu.

Feuerwehr trauert

Die Feuerwehr Schenkenzell postet auf ihrer Facebook-Seite: „Mit großer Bestürzung haben wir heute vom plötzlichen und unerwarteten Tod unseres Abteilungskommandanten, Kameraden und Freund Christian Himmelsbach erfahren. Wir können den Verlust kaum fassen. Es ist nur schwer für uns zu ertragen, dass wir Dich so früh verlieren mussten. Wir sind mit unseren Gedanken bei Deiner Familie. In den schweren Stunden wünschen wir ihnen viel Kraft. Du bist nicht mehr da wo du warst, aber Du bist überall wo wir sind. In stiller Trauer, deine Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr Schenkenzell“.