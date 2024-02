1 Jürgen Reiter ist am Montagabend im Alter von nur 58 Jahren gestorben. Foto: Kustermann

Der Fotografie und der Fasnet galt seine Leidenschaft. Jetzt ist Jürgen Reiter überraschend verstorben.









Jürgen Reiter ist tot. Die Nachricht verbreitete sich am Dienstag wie ein Lauffeuer in Rottweil. Der 58-Jährige starb nach kurzer Krankheit, aber dennoch überraschend am Montagabend, wie seine Lebensgefährtin Houma Kustermann am Dienstag mitteilt. Trauer und Bestürzung in der Stadt sind groß.