Alfons Fleig sei ein sportlicher, durchtrainierter und agiler Feuerwehrmann gewesen, sagte Gemeindereferent Michael Käfer, der die Trauerfeier zelebrierte und selbst aktives Mitglied der Feuerwehr ist. Den Anfangsbuchstaben des Vornamens Alfons folgend, bezeichnete Käfer den Verstorbenen als anders, außergewöhnlich und ausdauernd, leistungsorientiert und nicht immer leicht, forsch, friedlich und frech, ordentlich und offen, nordseeliebend, nachdenklich und nahbar sowie sportbegeistert und sensibel. Einfühlsam und auf das Leben des Verstorbenen eingehend, begründete Käfer diese Einschätzungen ausführlich.

Fleig hinterlässt seine Frau Claudia sowie seine beiden Töchter Vanessa und Michaela.

Immer engagiert

Der Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbandes im Schwarzwald-Baar-Kreis, Reinhold Engesser aus Blumberg-Hondingen, würdigte das Wirken und die Verdienste von Fleig für die Feuerwehr und skizzierte dessen von vielen Einsätzen und Ausbildungen geprägte Feuerwehrkarriere. Immer engagiert und ruhelos habe sich Fleig für die Feuerwehr eingesetzt, und oft genug habe deswegen die eigene Familie zurückstecken müssen. Unter der jetzigen Situation innerhalb der Gesamtfeuerwehr habe der Verstorbene gelitten, konstatierte Engesser und meinte dabei wohl Probleme und Spannungen innerhalb der Wehr, ohne näher darauf einzugehen. Er selbst habe Fleig als zielstrebigen, belastbaren, engagierten und stets ehrlichen Feuerwehrmann gekannt.

In Vereinen aktiv

Als Vertreter der Fischbacher Vereinsgemeinschaft würdigte der Vorsitzende des Fußballclubs 1920 Fischbach (FCF), Adrian Rigoni, die Verdienste Fleigs. Der Verstorbene war seit 48 Jahren Mitglied und seit 2020 zudem Ehrenmitglied des FCF. Fleig hat ab seinem zehnten Lebensjahr als aktiver Spieler alle Jugendmannschaften des FCF durchlaufen und war danach als Torhüter der Ersten und Zweiten Mannschaft aktiv. Fleig sei während dieser Zeit immer einer der fleißigsten Trainingsbesucher gewesen, sagte Rigoni.

28 Jahre war Fleig zudem Fördermitglied des Musikvereins Fischbach und 21 Jahre beim DRK Fischbach, mit dem er in seiner Eigenschaft als Mitglied der Feuerwehrabteilung Fischbach mit Löschgruppe Kappel sowie der Gesamtwehr bei vielen gemeinsamen Proben und Einsätzen im Dienst am Nächsten stets bestens zusammengearbeitet habe.

Seit 2021 stellvertretender Kommandant

Alfons Fleig trat im Jahr 1983 in die Feuerwehr Niedereschach-Fischbach ein. Neben der feuerwehrtechnischen Grundausbildung absolvierte er 2001 den Gruppenführerlehrgang und 2011 an der Landesfeuerwehrschule den Zugführerlehrgang. Mehrfach nahm er erfolgreich an Leistungswettkämpfen in Bronze, Silber und Gold teil. Seit 1998 war er Atemschutzträger und seit 2010 auch Maschinist. 2009 wurde er mit dem silbernen Feuerwehrehrenzeichen des Landes Baden-Württemberg ausgezeichnet.

2021 wurde Fleig zum stellvertretenden Kommandanten der Gesamtfeuerwehr Niedereschach gewählt. In dieser Funktion widmete er sich in besonderem Maße den Bereichen Ausbildungsplanung, Proben und Hauptübungen. Erst vor wenigen Wochen organisierte er für die Gesamtwehr, unter Einbeziehung der Führungsgruppe C, eine große Waldbrandübung in Fischbach und eine ebenso große Evakuierungsübung im Floraparadies Weißer in Schabenhausen.

Im vergangenen Jahr wurde Fleig zum Oberbrandmeister befördert.

Hohe Wertschätzung

Die Feuerwehr und die Gemeinde Niedereschach werden Alfons Fleig ein ehrendes Gedenken bewahren. Dass unter der großen Zahl der Teilnehmer an der Trauerfeier – die Fischbacher Mauritiuskirche nebst der Empore war völlig überfüllt – rund 100 Feuerwehrmitglieder in Uniform zugegen waren, zeigt deutlich die Wertschätzung, die Alfons Fleig in der Feuerwehr genoss.