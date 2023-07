6 David Krecidlo und Malik Fathi sind die Co-Trainer des VfB Stuttgart. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Das Trainerteam des VfB Stuttgart hat jüngst mit Malik Fathi Zuwachs bekommen. In den Tagen des Trainingslagers in Neukirchen/Österreich kristallisierte sich heraus, wer welche Rolle innehat.









Wie ein General stand er da. Breitbeinig, mit verschränkten Armen. Alle Aktivitäten auf dem Feld fest im Blick. Sebastian Hoeneß wirkte in den Tagen des Trainingslagers in Neukirchen am Großvenediger wie ein Feldherr, der sich nicht das kleinste Detail seiner Truppe entgehen lassen will. Erfolgen sie, sind seine Ansprachen knackig, kurz und zielorientiert. Die Detailarbeit überlässt er seinen Spezialisten.