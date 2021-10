5 Allen voran Trainerin Kathrin Koch: Leinelaufen wird rund um die Stadtkirche trainiert. Foto: Ungureanu

"Sitz", "Platz", "Bleib", "Warte": Sieben Hunde mit ihren Herrchen und Frauchen haben sich an einem Samstagmorgen im Parkhaus bei der Arbeitsagentur mit Trainerin Kathrin Koch (TeamDogConcept-Zollernalb) zum Üben getroffen. Das Ziel: der Hundeführerschein.















Balingen - Draußen ist Schmuddelwetter, Hunde, Frauchen und Herrchen werden zunächst in Teams eingeteilt, danach geht es im Gänsemarsch Richtung Marktplatz: "Leinenorientierung an der kurzen Leine". Es ist, wie Kathrin Koch erklärt, eine der fünf wichtigsten Prüfungsaufgaben. Mitten in der Stadt für vierbeinige Spürnasen gar nicht so einfach: Hier gibt es unzählige interessante Gerüche. Und Fremde, die trotz des Regens vorbeigehen. Manch einer mit einem pöbelnden Hund, der die Trainingsgruppe ankläfft. Hier heißt es, nicht zu reagieren, einfach souverän vorbeizulaufen.