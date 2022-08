14 Nach seiner Zwangspause wegen einer Mandelentzündung durfte Tiago Tomas (re.) am Dienstag endlich wieder gegen einen Fußball treten. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Tiago Tomas hat seine Mandelentzündung überstanden und am Dienstag nach mehr als einwöchiger Pause am Mannschaftstraining des VfB Stuttgart teilgenommen.















Tiago Tomas ist beim VfB Stuttgart zurück auf dem Trainingsplatz. Der 20 Jahre alte Portugiese fehlte dem Fußball-Bundesligisten gegen den SC Freiburg (0:1) und beim 1. FC Köln (0:0) wegen einer Mandelentzündung – in der Einheit am Dienstag nahm der Stürmer wieder am Mannschaftstraining teil. Wer sonst noch neben der Mercedes-Benz-Arena auf dem Spielfeld stand und welche Profis lediglich individuell im Kraftraum trainiert haben, erfahren Sie in unserer Bildergalerie.