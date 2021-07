15 Endlich rollt wieder der Ball. Foto: Dieter Frank

Die Fußball-Landesligisten aus dem Bezirk Zollern haben am Wochenende ausgiebig ihre Form getestet. Fünf Wochen vor dem Rundenauftakt war die U23 der TSG Balingen gleich zweimal im Einsatz.

Der FC 07 Albstadt zeigte sich bei seinem ersten Testspiel-Auftakt nach neun Monaten Pause in Torlaune. Mit 5:1 (3:0) gewann die Mannschaft von Trainer Alexander Eberhart am Samstag beim Bezirksligisten SV Rangendingen. Dabei musste Eberhart auf die privat verhinderten oder aus Urlaubsgründen fehlenden Aleksandar Macanovic, Nebojsa Obradovic, Denis Banda, Hakan Aktepe und Nicolas Gil Rodriguez verzichten. Rückkehrer Kevin Schneider stellte mit einem Hattrick zwischen der 16. und der 34. Minute die Weichen auf Sieg für den Landesligisten. Matthias Endriß (73.) und Pietro Fiorenza (76.) legten auf 5:0 nach, ehe Niklas Kocher (79.) noch den Ehrentreffer für die Elf um Spieltrainer Manuel Pflumm setzte.

Auch bei der TSG Balingen II ging es rund. Der Elf von Coach Denis Epstein gelang bei der SG Weildorf/Bittelbronn (Kreisliga A2) ein knapper 2:1-Erfolg. SG-Spielertrainer Alexander Eßlinger brachte seine Mannschaft in der 13. Minute mit 1:0 in Führung. Tim Göttler und Luis Sinz sorgten noch für die Wende zu Gunsten des Favoriten.

Am Sonntag empfing die Balinger Regionalliga-Reserve die SG Empfingen (Landesliga Staffel 3) und feierte am Ende eine deutlichen 4:1 (2:1)-Erfolg. Zunächst hatten die Gastgeber noch ein paar Anlaufschwierigkeiten und gerieten nach rund zehn Minuten mit 0:1 in Rückstand, doch dann kamen die Eyachstädter besser in die Partie und dominierten das Geschehen. Nach einem Pass von Max Schäfer glich Ron Becker zum 1:1 aus (21.), Jonas Kurz brachte die TSG-»Zweite« mit einem 25-Meter-Schuss ins kurze Eck mit 2:1 in Front (33.). In der zweiten Halbzeit bauten Viktor Farkas auf Zuspiel von Tim Göttler (81.) und Henry Seger (83.) zum 4:1-Endstand aus.

Der TSV Straßberg war am Samstag bei der Spvgg Freudenstadt im Einsatz. Bereits in der siebten Minute schoss Ümit-Kaan Celikkol die Freudenstädter, die in der Bezirksliga Nördlicher Schwarzwald am Ball sind, in Führung. Timo Holzmann traf in der 47. Minute zum 1:1 für den Landesligisten und somit zum Endstand.

Der SV Heinstetten trennte sich am Sonntag vom Bezirksligisten FV Rot-Weiß Ebingen nach einer umkämpften Partie mit 2:2 (1:1). Adrian Klaiber schoss den Landesligisten mit einem sehenswerten Freistoß mit 1:0 in Font (17.). Doch mit Treffern kurz vor und kurz nach der Pause – Sinisa Stanojevic (45.) und Gianluca Viggiani netzten für die Rothosen – wendete das Team von Trainer Thomas Schaupp – "ich bin zufrieden, aber wir hätten das Spiel gewinnen können" – das Blatt. Doch André Knaus sorgte per Strafstoß eine Viertelstunde vor Schluss per Elfmeter noch für den 2:2-Ausgleich. Heinstettens Trainer Oliver Hackwarzwar nicht ganz zufrieden, "das Ergebnis war aber dem Spielverlauf entsprechend."

Der TSV Nusplingen startete am Samstag beim Blitzturnier des Bezirksligisten Spfr. Bitz und wurde seiner Favoritenrolle gerecht. Gegen die Gastgeber landeten die Heuberger nach 2x30 Minuten Spielzeit einen klaren 5:1-Erfolg. Gegen den FSV Denkingen (Bezirksliga Schwarzwald) sprang ein 1:1 heraus. »Es war ein guter Test, das 5:1 hätte sogar noch höher ausfallen können. Gegen Denkingen waren wir überlegen, haben uns gute Möglichkeiten heraus gespielt, die aber ausgelassen. Wir haben also gesehen, woran wir arbeiten müssen. Aber insgesamt war es okay. Schön an der Sache war, dass alle Spieler zum Einsatz gekommen sind und auch nach vielen Wechseln kein Bruch in unsere Spiele gekommen ist«, so TSV-Trainer Michael Schnee.

Seinen ersten Erfolg in der Saisonvorbereitung im zweiten Test feierte der TSV Trillfingen. Nach dem unglücklichen 0:6 im ersten Match gegen den SSC Tübingen, setzten sich die Wollensack-Kicker am Samstag mit 3:0 (1:0) gegen den Alb-Bezirksligisten TSV Dettingen/Rottenburg durch. Kurz vor der Pause erzielte Daniel Dürr die Führung für die Platzherren. In der Schlussphase sorgte Thomas Stehle mit einem Doppelpack (78. und 85. Minute) noch für den sicheren Erfolg.