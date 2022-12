1 Theo Blaich (Mitte) ist von seinen Traineraufgaben bei der SG Teinachtal mit sofortiger Wirkung entbunden. Foto: Kraushaar

Theo und Marco Blaich sind nicht mehr Trainer bei der SG Teinachtal. Die Entscheidung, sich vom bisherigen Übungsleiter-Duo zu trennen, haben die Verantwortlichen des Fußball-A-Ligisten den beiden in der vergangenen Woche mitgeteilt.















Theo und Marco Blaich sind nicht mehr Trainer bei der SG Teinachtal. Auf die Gründe für die Trennung wollte SG-Spielleiter Bernd Gugel auf Anfrage unserer Zeitung nicht näher eingehen. Er sagt nur: "Es hat einfach nicht mehr gepasst. Wir haben uns im Guten getrennt. Das ist für uns wichtig."

Auch Theo Blaich will keine Details nennen, weshalb es zur Trennung gekommen ist. Er meint auf Nachfrage: "So ist es nun mal. Man kann natürlich darüber diskutieren, was jetzt entscheidend war, aber ich möchte nicht, dass da etwas hängen bleibt."

Positiv gestimmt

Was die sportliche Seite angeht, ist Theo Blaich nach wie vor positiv gestimmt. Das Polster der SG Teinachtal in der Staffel 1 der Kreisliga A von drei Punkten auf den Relegationsplatz ist zwar nicht gerade üppig, doch sollte das Nachholspiel am 26. Februar in Neuweiler gegen das Tabellenschlusslicht, den Türkischen SV Calw, gewonnen werden, könnte die Mannschaft nach vorne blicken, zumal der Rückstand gegenüber dem aktuellen Tabellendritten aus Wart dann nur noch bei zwei Zählern liegen würde. "Nach der Winterpause kommt der eine oder andere Spieler, der bisher verletzt war, wieder zurück. Dann sieht es ganz gut aus", so Theo Blaich.

Dass ein Trainer oder ein Trainer-Duo nur ein Jahr bei einem Verein ist, kommt nicht selten vor. Eher schon, dass sich dieses Jahr über zwei Spielzeiten hinzieht und Einstieg und Austsieg jeweils in der Winterpause vollzogen wurden.

Nicht der gewünschte Effekt

Theo und Marco Blaich hatten die Mannschaft in der vergangenen Saison nach der ersten Halbrunde übernommen. Bis Mitte Dezember war das Trainerduo Norman und Dominic Blum damit beschäftigt, die neu gegründete SG Teinachtal in sportlich erfolgreichere Bahnen zu führen. Der Zusammenschluss zwischen der SG Neuweiler/Oberkollwangen und dem SV Breitenberg/Martinsmoos, die eine Saison zuvor noch beide in der Bezirksliga Böblingen/Calw vertreten waren, hatte bis dahin nicht den gewünschten Effekt gebracht.

Im Gegenteil: Als sich die Vereine in der Bezirksliga in die Winterpause verabschiedeten, hatte die SG Teinachtal in 15 Spielen nur drei Siege landen können und sich mit zehn Punkten als Tabellenvorletzter vor dem SV Nufringen eine alles andere als gute Ausgangsposition für den weiteren Saisonverlauf verschafft.

Kurzfristig wurden Theo und Marco Blaich mit der Traineraufgabe betraut, doch auch sie hatten wenig Glück. Vor allem der Ausfall einiger Stammkräfte war letztlich ausschlaggebend dafür, dass die beiden in den folgenden 13 Spielen nur einen Sieg landen konnten und die SG Teinachtal das Saisonziel nicht erreicht hat uns als Tabellenletzter in die Kreisliga A abgestiegen ist.

Wer wird Nachfolger?

Über die Nachfolge des Duos Blaich & Blaich ist noch nichts Konkretes bekannt. "Wir müssen jetzt erst einmal schauen, was möglich ist", so Bernd Gugel. Eine interne Lösung ist vorübergehend ebenso denkbar wie eine externe.

Theo Blaich jedenfalls macht jetzt erst einmal Pause. Ob sich Marco Blaich kurzfristig als Spieler einem anderen Verein anschließend wird, ist offen.