Der FC Bayern München sucht noch immer einen Cheftrainer für die kommende Saison – und auch der Name Sebastian Hoeneß fiel zuletzt immer mal wieder in diesem Zusammenhang. Nun hat der Coach des VfB Stuttgart nach der 1:2-Niederlage bei Werder Bremen Stellung zu den anhaltenden Bayern-Gerüchten um seine Person genommen.

Ob er einen Wechsel zum FCB im Sommer ausschließen könne? „Grundsätzlich sollte man das nicht tun“, sagte Hoeneß zunächst – wurde dann aber doch sehr konkret: „Sie können ganz fest davon ausgehen, dass ich auch nächste Saison Trainer des VfB Stuttgart sein werde.“ Wenn die Idee eines Wechsels in seinem Kopf gewesen wäre, hätte er sicher nicht seinen Vertrag in Stuttgart im März vorzeitig verlängert, so der 41-Jährige: „Ich bin hier aus Überzeugung, weil ich das Gefühl habe, wir können hier gemeinsam was entwickeln. Daran hat sich aus meiner Sicht überhaupt nichts geändert.“

Lesen Sie auch

Derzeit werden vor allem zwei Trainer aus der Premier League als neue Kommandogeber bei den Bayern gehandelt: Roberto de Zerbi (Brighton & Hove Albion) und Unai Emery (Aston Villa). Sebastian Hoeneß, so viel scheint nach den jüngsten Aussagen klar, kann man von dieser Liste streichen. Zumindest für die kommende Saison.