Trainer des VfB Stuttgart: Das sagt Sebastian Hoeneß zum Tod von Franz Beckenbauer

1 Von Trauer erfasst: VfB-Trainer Sebastian Hoeneß, der dem verstorbenen Franz Beckenbauer einige Male begegnet ist. Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Der VfB-Trainer ist dem deutschen Fußballidol schon als Kind begegnet. Daran hat sich Sebastian Hoeneß nun erinnert – und den Verstorbenen gewürdigt.









Auch Sebastian Hoeneß ist in den vergangenen Tagen von Trauer erfasst worden, nachdem er die Nachricht vom Tod Franz Beckenbauers gehört hatte. Zum einen verbindet den Trainer des VfB Stuttgart schon allein familiär einiges mit dem FC Bayern München, bei dem Beckenbauer sportlich groß geworden ist. Zum anderen ist Hoeneß dem deutschen Fußballkaiser bereits als Kind persönlich begegnet. „Im Grunde hatte ich gar nicht so viele direkte Schnittstellen mit Franz Beckenbauer, aber ich habe ihm natürlich früher einige Male die Hand geschüttelt“, erzählte der 41-Jährige vor dem VfB-Auswärtsspiel bei Borussia Mönchengladbach am Sonntag (17.30 Uhr).