Tradition in Bad Rippoldsau-Schapbach: Schnurranten berichten über Vesperdosen, Gurken und müde Skifahrer

Tradition in Bad Rippoldsau-Schapbach

1 Florian Maier, Tom Bächle und David Maier (von links) waren zum ersten Mal als Schnurranten dabei. Foto: Martina Harter

Das beliebte Schnurren gehört in Bad Rippoldsau fest zur Fasnets-Tradition. Auch dieses Mal gab es in der „Alten Tränke“, dem Café „Zum Schlüssel“ und dem „Vor Seebach“ einiges über das vergangene Jahr zu hören – und zu lachen.









Mit hervorragender Stimmung wurden die Schnurranten in den drei Lokalen in Bad Rippoldsau empfangen. Die Häuser „Vor Seebach“, Café Restaurant „Zum Schlüssel“ und die Vesperstube „Zur alten Tränke“ waren voll mit neugierigen Zuhörern, die sich auf einen geselligen Abend mit Geschichten aus dem Tal freuten, wie die Narrenvereinigung Riebele Bad Rippoldsau in einem Bericht schreibt.