1 Christopher (von links), Raphael und Patrick Koch übernehmen das Hotel ihrer Eltern. Foto: Kraushaar

Die Brüder Patrick, Raphael und Christopher Koch übernehmen das Hotel Koch in Bad Liebenzell von ihren Eltern Sigrid und Winfried Koch. Nach einer Modernisierung des Hauses öffnet das Hotel am Samstag, 5. Februar, wieder seine Pforten.















Link kopiert

Bad Liebenzell - Eine lange Tradition geht weiter: Seit mehr als 150 Jahren ist die Familie Koch in Bad Liebenzell angefangen vom "Unteren Badhotel" über den Gasthof "Zur Sonne" bis zum heutigen Hotel Koch im Sommerweg mit der Stadt Bad Liebenzell und deren touristischer Entwicklung eng verbunden.

Diese lange Tradition werden die Brüder Patrick, Christopher und Raphael Koch ab dem 6. Februar als fünfte Generation fortsetzen. 40 Jahre hatten deren Eltern Sigrid und Winfried Koch das familiengeführte Haus in der Bad Liebenzeller Stadtmitte unweit der Dr.-Mertz-Promenade betrieben. "Wir haben viele Gespräche geführt und diverse Möglichkeiten vom Verkauf, Umbau bis Weiterbetrieb diskutiert", erklärte Raphael Koch. Mit Blick auf die Entwicklung in der Stadt wie Modernisierung von Paracelsus-Therme und Kurhaus, aber auch in der Region mit Baumwipfelpfad in Bad Wildbad oder Aussichtsturm Himmelsglück in Schömberg habe man sich entschlossen, den öffentlichen Investitionen mit privatem Engagement zu folgen, vertraut das Trio auf eine weitere Belebung und Steigerung der Gästezahlen.

In die technische Ausstattung investiert

Damit die Einrichtung den neuesten Standards entspricht, wurden ab November 2021 in die technische Ausstattung sowie Bäder, Böden und Decken rund 100.000 Euro investiert. "Wir haben fast ausschließlich auf örtliche Handwerker und Unternehmen zurückgegriffen", war es Raphael Koch ein Anliegen, sich auf regionale Wertschöpfung zu verlassen. Wie sich das Hotel Koch nach der Renovierung vorstellt, das können Interessierte bei einem Tag der offenen Tür am Samstag, 5. Februar, von 14 bis 18 Uhr begutachten. Einen Tag später nimmt das Haus unter Leitung der Brüder Patrick, Christopher und Raphael Koch in der fünften Generation den Betrieb auf.