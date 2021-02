Touratech in Niedereschach 44 Mitarbeiter mit Coronavirus infiziert

Dort wurden in den vergangenen Tagen 44 Mitarbeiter positiv getestet (Stand Mittwoch, 3. Februar).

Die Ursache für die Infektion liegt wohl im privaten Bereich. Die Verantwortlichen der Firma haben schnell reagiert, sonst hätte angesichts von rund 330 Beschäftigten das Ausmaß der Infektion noch gravierender ausfallen können.

Als in der vergangenen Woche am 27. Januar drei Touratech-Beschäftigte gemeldet hatten, dass es in ihrem privaten Umfeld zu einem positiven Testergebnis gekommen war, wurden sofort für alle Mitarbeiter PCR- und Schnelltests durchgeführt.

Mitarbeiter in Quarantäne

Alle positiv getesteten Mitarbeiter wurden in Absprache mit dem Gesundheitsamt in Quarantäne geschickt. Dadurch ist es wohl gelungen, die Infektionskette zu durchbrechen. Darauf weisen die Testergebnisse am Montag und Dienstag dieser Woche hin, die durchweg negativ ausgefallen sind.

Die Mitarbeiter werden ständig getestet. Für den Mittwoch lagen diesbezüglich noch keine Ergebnisse vor. Die negativen Ergebnisse vom Montag und Dienstag stimmen die Verantwortlichen jedoch hoffnungsvoll, dass man die Infektionskette tatsächlich durchbrechen konnte.

Über die Art des Virus – ob es sich um Mutationen handelt – weiß man bei der Firma Touratech aktuell nichts.

Verzögerung in Produktion

In der Produktion kommt es durch die ganze Situation und die ausgefallenen Mitarbeiter aktuell zu Verzögerungen. Doch zeigen sich die betroffenen Kunden einsichtig, denn auch ihnen ist klar, dass in dieser außergewöhnlichen Situation die Gesundheit aller betroffenen Menschen im Vordergrund steht.