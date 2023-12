Toter in Mannheim: Diskussion über Polizeigewalt nach Schüssen auf bewaffneten Mann

1 Die Mannheimer Polizei steht in der Kritik für einen Einsatz, bei dem ein Mann gestorben ist. Foto: dpa/Uwe Anspach

Am Samstag wurde in Mannheim ein Mann von der Polizei erschossen. Er war mit einem Messer bewaffnet und hatte die Beamten bedroht. Der Stuttgarter Stadtrat Luigi Pantisano kritisiert das Vorgehen der Polizei.









Ein 49-jähriger Mann ruft am Samstagmittag die Polizei an und löst einen Einsatz aus, der kurz darauf viral geht und eine bundesweite Diskussion auslöst. Debattiert wird unter andrem darüber, was auf einem kurzen Video festgehalten wurde. Bisher ist bekannt, dass der türkischstämmige Mann am Telefon der Polizei gegenüber angab, eine Straftat begangen zu haben. Laut Angaben der Polizei sei daraufhin eine Polizeistreife mit drei Beamten vor Ort eingetroffen. Der Mann habe mit einem Küchenmesser bewaffnet auf sie gewartet.