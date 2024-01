Tote Schülerin in St. Leon-Rot: Mutmaßlicher Täter auf der Flucht bei Autounfall verletzt

1 Polizeibeamte vor der Schule in St. Leon-Rot. Foto: 7aktuell.de/Kevin Lermer/7aktuell.de | Kevin Lermer

Polizei und Staatsanwaltschaft haben nach der Tötung einer 18-Jährigen im Rhein-Neckar-Kreis neue Details bekannt gegeben. Offenbar war der Tatverdächtige der Polizei bekannt.









Link kopiert



Nach der Gewalttat an einer Schule in St. Leon-Rot bei Heidelberg hat die Staatsanwaltschaft weitere Details bekannt gegeben. So ist der flüchtige mutmaßliche Täter mit seinem Auto in Niedersachsen in den Gegenverkehr geraten und bei einem Zusammenstoß verletzt worden. Der 18-Jährige sei danach vorläufig festgenommen worden.