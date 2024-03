1 Alexander Nübel spielt eine starke Saison beim VfB. Foto: Pressefoto Baumann/Alexander Keppler

Die Stuttgarter Verantwortlichen würden mit ihrem Stammkeeper gerne in die kommende Saison gehen. Die Personalie ist aber eine knifflige mit mehreren beteiligten Partien und Unwägbarkeiten.









Nach wechselhaften Jahren auf der Torhüterposition hat der VfB Stuttgart in dieser Saison in Person von Alexander Nübel (27) wieder den erhofften Rückhalt zwischen den Pfosten. Mit viel Präsenz und Ruhe stabilisiert die Leihgabe des FC Bayern München seit Monaten den Defensivverbund der Stuttgarter – die mit ihrem Stammtorhüter natürlich liebend gerne auch in die kommende Saison gehen würden.