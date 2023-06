1 Der TuS Ottenheim ist einer der größten Vereine in Schwanau mit zahlreichen Angeboten für die Mitglieder. Foto: Künstle/Archivbild

Von Kindern bis Senioren: Zahlreiche Schwanauer finden in den mehr als 70 Vereinen der Gemeinde eine Anlaufstelle – auch ortsteilübergreifend. Das Thema „Sport und Vereine“ haben die Teilnehmer beim Orts-Check entsprechend sehr gut bewertet.









„Ohne das ehrenamtliche Engagement wäre es nicht das Zusammenleben, wie man es sich in einer Gemeinde vorstellt“, lobt Bürgermeister Marco Gutmann die Schwanauer Vereine, „sie bilden das Herzstück der Gemeinde“. Die sehr positive Bewertung im Orts-Check bilde die Angebote gut ab – vom Jugendbereich bis in die Senioren hoch gebe es für alle etwas. Dabei bringen die Vereine auch die Ortsteile zusammen, sagt Gutmann. Das geschehe nicht nur in den einzelnen Vereinen der Orte, sondern auch in Vereinen wie dem DRK, dem Ski-Club oder den Geflügelzüchtern, die schon im Namen „Schwanau“ tragen.