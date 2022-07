Endlich wieder feiern – Dorffest in Villingendorf lockt viele Besucher an

3 Das Dorffest lockt viele Besucher nach Villingendorf. Diese genießen das große Angebot der Vereine – und natürlich das herrliche Sommerwetter. Foto: Schmidt

Villingendorf hat mit vielen Gästen und bei herrlichstem Sommerwetter ein rundum gelungenes Dorffest gefeiert.















Villingendorf - Endlich wieder Dorffest, jubelten die Protagonisten des Käppele-Theaters, als sie nach vier Jahren der Abstinenz auf der Dorffest-Bühne standen. Endlich dürfen alle wieder lachen und fröhlich sein, ohne sich hinter Masken verstecken zu müssen.

Die schwäbischen Humoristen, die ihre Bühne hinter der Krone aufbauten, sprachen dem Publikum aus dem Herzen. Schon als Bürgermeister Marcus Türk um 15 Uhr ohne einen Spritzer zu verschenken, das Bier-Fass anstach, war mehr Publikum gekommen, als in sämtlichen Jahren zuvor, freuten sich Clemens Hummel und Thomas Haller. Ein allzu extremes Gedränge blieb allerdings, auch in den späten Abendstunden, aus.

Etwas weniger Vereine als früher

Mitgemacht hatten zwölf Vereine. Weniger als früher. Aber nicht wegen Corona wurden es weniger, betonten Hummel und Haller. Einige Vereine hätten sich altersbedingt zurückgezogen, anderen fehlten die Helfer. Der Stimmung im Vereinsring schadete es nicht. Der Ausschuss habe mit großem Einsatz und Freude einen super Fest auf die Beine gestellt, das vom guten Miteinander der Vereine und zur Gemeinde zeuge, sagte Hummel.

Premiere für den Bürgermeister

Kein Vergleich konnte Bürgermeister Türk ziehen. Er war erstmals auf dem Villingendorfer Dorffest, da er dem Ort erst seit 2019 vorsteht. Gehört habe er nur Gutes, sagte er in seiner Eröffnungsrede. Es erfülle ihn mit Stolz, dass die Dorfgemeinschaft "so eine Leistung vollbringe", richtete er seinen Dank an die Helfer, "ohne deren Schaffenskraft diese Veranstaltung nicht möglich wäre".

Viele Bühnenauftritte

Neben den Vereinen, die zum gemütlichen Beisammensein einluden, trugen zahlreiche Bühnen-Auftritte zum guten Gelingen bei. Richtig klasse war die Stimmung auch bei den Jugendlichen, die in einer Seitengasse bei Partymusik ausgelassen feiern durften.