Ein Mann ist bei einem Kletterunfall in Biberach ums Leben gekommen. (Symbolbild)

Am Donnerstag kommt es in einer Kletterhalle in Biberach zu einem tödlichen Unfall. Ein 50-Jähriger stürzt aus mehreren Metern zu Boden.















Ein 50-Jähriger ist in Biberach beim Klettern in einer Halle abgestürzt und ums Leben gekommen. Der Mann war bei dem Unfall am Donnerstag offenbar allein, wie die Polizei in Ulm am Freitag mitteilte. Er sei aus mehreren Metern Höhe abgestürzt.

Rettungskräfte hätten ihn reanimiert und in eine Klinik gebracht, wo er gestorben sei. Die Kriminalpolizei ermittelt, wie es zu dem Sturz kam. Hinweise auf ein Fremdverschulden lagen nicht vor.