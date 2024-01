1 Eine 27-Jährige ist bei dem Unfall tödlich verletzt worden. (Symbolfoto) Foto: dpa

Bei einem Unfall am Dienstagmorgen auf der K 4369 bei Neuweiler ist eine 27-jährige Frau tödlich verletzt worden.









Nach bisherigem Stand der Ermittlungen fuhr eine 27-jährige Renault-Fahrerin gegen 8 Uhr auf der K 4369 von Zwerenberg in Richtung Simmersfeld, teilt die Polizei mit. In einer Linkskurve geriet die Autofahrerin offenbar wegen Glätte und nicht angepasster Geschwindigkeit in den Gegenverkehr und stieß mit einem Bus zusammen.