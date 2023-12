Tödlicher Streit in Dornstetten: Täter und Opfer waren langjährige Bekannte

Tödlicher Streit an Weihnachten Nach Bluttat in Dornstetten sind viele Fragen offen

Im Dornstetter Teilort Aach geraten in den frühen Morgenstunden des ersten Weihnachtsfeiertags zwei Männer in Streit. Mit tödlichem Ausgang. Am Tag nach der Tat sind viele Fragen offen.