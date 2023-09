Tödlicher Messerangriff in Wiesloch

1 Die Hauptstraße nahe dem Adenauerplatz ist Schauplatz einer Bluttat geworden. Foto: dpa/René Priebe

Wie sicher ist der Maßregelvollzug in den Psychiatrien des Landes? Die tödliche Messerattacke auf eine Frau in Wiesloch wirft Fragen auf.











Link kopiert



Nun ist es doch passiert. Ein psychisch Kranker verschwindet aus dem Maßregelvollzug, taucht in einer Einkaufsstraße auf, sticht auf eine 30-jährige Frau ein und tötet sie. Jährlich gibt es im Land etwa 40 Entweichungen aus dem Maßregelvollzug psychiatrischer Einrichtungen – und stets hat das Sozialministerium in solchen Fällen darauf verwiesen, dass „gravierende Delikte die seltene Ausnahme sind“. Doch seit vergangenen Freitag ist das in Wiesloch (Rhein-Neckar-Kreis) anders.