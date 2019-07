Todtmoos Wanderer seit Dienstag vermisst

Der 27-jährige Sven Harrer machte sich am Dienstag, 9. Juli, gegen 17 Uhr, von Herrischried zu einer Wanderung auf, möglicherweise zum Schluchtensteig. Er trug Wanderbekleidung, hatte einen Rucksack und ein Zelt dabei.

In der Nacht zum Mittwoch, gegen 2 Uhr, rief er bei der Rettungsleitstelle an und bat um Hilfe. Er konnte allerdings nicht genau sagen, wo er sich befand. Er gab lediglich an, dass er irgendwo im Wald bei einem Jägerstand bei Todtmoos sei.

Sofort wurden umfangreiche Suchmaßnahmen mit Unterstützung der örtlichen Jagdpächter, der Feuerwehr und der Bergwacht eingeleitet. Bereits in der Nacht wurde ein Polizeihubschrauber bei der Suche eingesetzt. Eine Handyortung wurde veranlasst, welche allerdings fehlschlug.