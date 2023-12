Tod einer Oberärztin: Der letzte Notruf

1 Stilles Gedenken an Elke K. vor dem Klinik-Haupteingang Foto:

Eine Oberärztin am Klinikum Friedrichshafen prangert intern über Monate den angeblich fahrlässigen Umgang mit Patienten an. Als sie daraufhin fristlos gekündigt wird, schluckt sie eine tödliche Dosis Tabletten. Kriminalbeamte ermitteln, die Bodenseestadt ist in Aufruhr.









In die bedrückte Stille der Friedrichshafener Friedhofskapelle hinein spielt noch einmal der Song, den sie so gerne mochte, „Like A Rock“ von Bob Seger. Eine Hymne an die eigene Stärke und ihre Vergänglichkeit. „Stood there boldly, sweatin’ in the sun/ Felt like a million, felt like number one / The height of summer, I’d never felt that strong/ Like a rock . . .“ Bis weit vor der Tür horchen die Leute im Dezemberregen.