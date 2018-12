Titisee-Neustadt Unbekanntertrittschwangere Frau

Titisee-Neustadt. "In dessen Verlauf hat der Angreifer zunächst versucht, den Mann mit einer zerschlagenen Bierflasche zu verletzen. Nachdem dies misslang, griff er die schwangere Begleiterin an", informierte ein Polizeisprecher. Die Frau wurde durch einen Tritt in den Rücken leicht verletzt. Der Unbekannte flüchtete in den Linienbus in Richtung Titisee. Die sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ. Das Polizeirevier Titisee-Neustadt nimmt Hinweise zu dem Angriff unter der Telefonnummer 07651/9 33 60 entgegen.