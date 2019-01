Titisee-Neustadt Tausende werden erwartet

Bereits am Samstag, 9. Februar, haben sich 34 Gruppierungen zum Kinderumzug um 13.31 Uhr angesagt. Das Kinderhaus Kunterbunt wird den Umzug anführen. Um 18.11 Uhr fällt der Startschuss zum Nachtumzug mit 61 Gruppen. Rund 4000 Hästräger werden dazu erwartet. Am Sonntag findet um 9.11 Uhr die Narrenmesse statt. Das Ganze gipfelt im Geburtstagssumzug am Sonntag ab 13.11 Uhr, dem Freundschaftstreffen der Schwarzwälder Narrenvereinigung, bei dem das Präsidium mit Anne-Rosel Schwarz mit dabei sein wird. 65 Narren- und Musikvereine haben bereits zugesagt.