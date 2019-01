Hochschwarzwald. Aufgrund der Schneefälle mussten mehrere Kreis- und Bundesstraßen für den Schwerlastverkehr im Hochschwarzwald teilweise gesperrt werden. So wurde am frühen Dienstagmorgen die B 31 für Lkw teilweise gesperrt, damit die Räum- und Streufahrzeuge die Fahrbahn zwischen Falkensteig und Hinterzarten räumen konnten. Am Montag ereigneten sich laut Polizei mehrere Verkehrsunfälle aufgrund des widrigen Wetters. Unter anderem touchierte ein privater Räumdienstfahrer einen Wagen hinter sich und verursachte 4500 Euro Schaden. Auf der Kreisstraße zwischen Neustadt und Einmündung Neustadt-Ost kam ein Lkw-Gespann von der Straße ab und kollidierte mit der Leitplanke. Sachschaden: 7000 Euro.