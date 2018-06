Titisee-Neustadt Naturstoff steht im Fokus

Zwei Tage dreht sich dann im Gewerbegebiet Ödenbach alles um das Thema Holz, von der Holzernte über die Holzberufe bis hin zur Holzverarbeitung. Dazu gibt es Fachvorträge, welche Kuno Schlatter organisiert hat, sowie verschiedene Vorführungen.

Bisher gab es bei den Holztagen ein hölzernes Wahrzeichen, der große Holzstuhl in Löffingen, die hölzerne Geige in Friedenweiler, die Holz- skier in Titisee-Neustadt oder das Holzschiff in Schluchsee.

In diesem Jahr ging man einen ganz anderen Weg, das Wahrzeichnen wird langlebiger und für die Zukunft sein. Gemeinsam mit Kindern wurden bereits im April 500 Bäume und Sträucher gepflanzt. Das Motto der 11. Holztage "Holz macht Sinn" werden die rund 70 Betriebe unter Beweis stellen.