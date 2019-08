Titisee-Neustadt Nach Tod von Bäderkönig: Badeparadies gehört jetzt Stiftung

Entsprechend kompliziert liest sich die Eigentumsregelung. Die Badeparadiese Sinsheim, Titisee-Neustadt und Euskirchen stehen nun in Stiftungsbesitz, jedoch dürfen gemeinnützige Stiftungen keinen unternehmenslenkenden Einfluss ausüben. Diese Aufgabe übernimmt die von Sohn Josef Wund gegründete JW TV – Vermögensverwaltung GmbH.

Wie es mit dem Großprojekt in Sinsheim weitergeht, muss noch entschieden werden

Sie hat zwei Geschäftsführer: den früheren Banker Peter Baumeister und Günter Renz. "Strategische Entscheidungen", sagte Baumeister dieser Tage, würden erst getroffen, "sobald alle hierfür notwendigen formalen Voraussetzungen erfüllt sind". Zu den angedeuteten wichtigen nächsten Entscheidungen gehört offenbar die Frage, wo in Zukunft investiert wird – und wie es in diesem Zusammenhang mit dem Königsprojekt, der Badewelt in Sinsheim, weitergeht. Sie laufe mit rund 800 000 Besuchern jährlich sehr gut, heißt es, doch die 2012 eröffnete Anlage mit ihrem Schwerpunkt Sauna spreche Familien und Jugendliche weniger stark an. Ein Manko im überregionalen Wettbewerb der Spaßbäder, die mit immer neuen Attraktionen aufwarten müssen. Daher hatte Wund angekündigt, Sinsheim für rund 500 Mio. Euro um weitere Wellnessanlagen und Hotels ausbauen zu wollen.

Von der halben Milliarde für Sinsheim ist inzwischen nicht mehr die Rede. Möglich, heißt es nun, dass der Standort um einen Rutschenpark erweitert wird – für eine "dreistellige Millionensumme", wie Stiftungschef Palm andeutet. Manager Baumeister hingegen will sich bisher nicht konkret äußern. Immer noch ist die Rede von Gesprächen mit Anwälten und fehlenden Dokumenten. Die künftige Ausgestaltung der Stiftung steht wohl ebenfalls auf dem Prüfstand.

Die humanistische Arbeit der Wund-Stiftung ist in letzter Zeit fast unsichtbar geworden. Die Homepage weist lediglich die Beteiligung am Stipendienprogramm "Talente im Land" aus, in das auch die Baden-Württemberg- und die Robert-Bosch-Stiftung einzahlen. Über das Programm kommt ständig rund 200 benachteiligten jungen Menschen Geld und Beratung im Studium oder in der Ausbildung zu. Wie viel Geld die Stiftung jährlich für mildtätige Zwecke aufwendet, ist Betriebsgeheimnis.