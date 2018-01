Titisee-Neustadt Jacke undStock jetzt gefunden

Hochschwarzwald (sri). Nachdem am Mittwoch sein Hund gefunden wurde, entdeckten die Einsatzkräfte am Donnerstagnachmittag Gegenstände des Vermissten in Bonndorf. "Am heutigen Nachmittag konnten im Rahmen der weiterhin intensiv geführten Vermisstensuche eine Jacke und ein Gehstock aufgefunden werden. Beides ist Herrn Albert Schlegel zuzuordnen und wurde auf einem Betriebsgelände im Industriegebiet Bonndorfs aufgefunden", informierte Laura Riske, Sprecherin des Polizeipräsidiums Freiburg. Die Auswertungen der Videoaufzeichnungen hätten ergaben, dass Albert Schlegel sich dort wohl bereits am Montagabend aufgehalten haben muss. "Leider verlief die weitere Absuche ergebnislos und wird morgen fortgeführt", so Riske. Albert Schlegel, der an Demenz leidet, ist 160 bis 170 Zentimeter groß, schlank und trug zuletzt eine grüne Jacke, braune Hose, dunkelgraue Schildkappe. Wer zum Aufenthaltort des Vermissten Angaben machen kann soll sich dem Revier Titisee-Neustadt, Telefon 07651/933 60, in Verbindung setzen.