Titisee-Neustadt Hochfirstschanze: Weltcupspringenwird abgeblasen

Titisee-Neustadt. "Schweren Herzens musste Titisee-Neustadt aufgrund der momentanen Schneebedingungen und des vorhergesagten Wetters die Skisprungveranstaltungen am kommenden Wochenende absagen. In Absprache mit dem Deutschen Skiverband und der FIS musste diese Entscheidung für die Sicherheit der Athleten getroffen werden", informierte das Organisationskomitee am Dienstag in einer öffentlichen Mitteilung. In den kommenden Tagen sind weiterhin Regen, Plusgrade und für Freitag, Samstag und Sonntag sogar Sturmböen angesagt. So kann die Weltelite der Skispringer nicht von der Hochfirstschanze starten.