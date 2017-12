Titisee-Neustadt "Börsenbulls" beweisen sich als beste Broker

Am Ende konnte das Team "Börsenbulls" des Marie-Curie-Gymnasiums aus Kirchzarten ihr Depot auf 53 726 Euro vermehren. Doch nicht nur dies, mit einem Nachhaltigkeitsertrag von 3729 Euro wurden sie auch Sieger in Thema Nachhaltigkeit. Mit diesem hervorragenden Wert erreichten sie Platz zwei beim Sparkassenverband Baden-Württemberg und Platz neun innerhalb Deutschlands. Sie werden am 31. Januar in Stuttgart nochmals ausgezeichnet. Im Bereich der nachhaltigen Wertpapiere kam das Team "Wir Schaffen das" mit 720 Euro auf Rang zwei, Dritter wurde das Team "Die 4Däumchen" mit 709 Euro ebenfalls vom Kreisgymnasium.

Bereits zum siebten Mal gab es im Hochschwarzwald Schulsieger. Hier gewinnt die Spielgruppe, deren Schule mindestens fünf Teams stellt. Teilweise lag die Depotvermehrung nur hauchdünn auseinander. So hatten am Ende die "Pleitegeier AG" mit 53 531 Euro vom Kreisgymnasium, die "GamerSMR" von der Hebelschule mit 53 450 Euro und die "RLY" (Andreelle Gefleier, Luis Schlegel und Linus Frey) vom Schulverbund Löffingen mit 53 182 Euro auf ihrem Konto. Doch nicht nur sie dürfen zur Abschlussfahrt nach Stuttgart, sondern auch die "WinRAR" von der Hans-Thoma-Schule, "Moneyswag" vom Kolleg St. Sebastian Stegen, "Family First X Knesebeck" von BBZ Stegen, "No Name 2017" Realschule am Giersberg und "TheKings8235" von der Realschule Titisee-Neustadt.

Die Schulsieger erwartet neben einem tollen Programm in der Landeshauptstadt auch eine Stadt-Rallye und der Besuch des Musicals "Bodyguard".